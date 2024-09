Recanatese parla il difensore Cusumano Il girone è tosto Noi puntiamo in alto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Francesco Paolo, neogiallorosso: per lei sarà la prima esperienza in assoluto in "D" dopo quasi 50 presenze tra i prof ed il settore giovanile a Cagliari. Perché dunque è maturata questa scelta di Recanati? "Diciamo che è stata una scelta ponderata, fatta di concerto con la mia famiglia, nei confronti di una società alla quale è difficile dire di no. Vengo tra l’altro in una squadra con un organico molto molto valido e nel quale c’è un enorme voglia di riscatto, dopo una retrocessione maturata in modo così rocambolesco". Lei è ancora giovane avendo 23 anni ma forse cerca anche la possibilità di giocare con continuità dopo le ultime annate a Pesaro ed Alessandria dove il campo lo ha visto molto a singhiozzo. "Certo, il pensiero è anche quello ma dipende da me guadagnare la fiducia del mister.