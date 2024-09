PadernoPm | 17enne lucidonessun movente

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 2 settembre 2024) 12.26 "Dal punto di vista giudiziario non abbiamo untecnicamente valido". Così la Pm per i minorenni Ditaranto, sulla strage in famiglia a Paderno Dugnano (Milano). "Anche ilnon si dà una spiegazione.Ha parlato di un malessere da qualche giorno, non collegato a un impeto". "E' lucido.Ha capito che non può tornare indietro", dice la Pm. "Ha aggredito il fratello mente dormiva. Quando sono arrivati i genitori,ha colpito prima la madre, poi il padre che era di spalle mentre soccorreva il figlio minore".