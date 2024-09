No prendere farmaci per il colesterolo non causa l’Alzheimer

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il 14 agosto 2024 è stato pubblicato su Facebook il video di una conferenza in inglese in cui l’oratore spiega chesarebbe una malattiata dai medici e che «non si è mai manifestata nell’uomo più di 40 anni fa». Nel testo del post si legge inoltre che una dieta a basso consumo dio l’assunzione diper il, «è la via più rapida verso il morbo di Alzheimer». Questo perché, sostiene il messaggio, la malattia consisterebbe nella scomparsa della guaina mielinica, che sarebbe costituita interamente dal. La notizia è falsa. La malattia di Alzheimer è un processo degenerativo che colpisce progressivamente le cellule e le connessioni cerebrali, provocando il declino progressivo e globale delle funzioni cognitive. Nel video del post su Facebook si vede il veterinario e naturopata Joel Wallach.