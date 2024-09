Nicolò Maja si salvò dal padre killer a Samarate | Il disagio striscia in casa Attenti ai minimi segnali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Milano, 2 settembre 2024 – “Dal male che ho vissuto voglio far nascere un messaggio positivo per rompere il silenzio, spiegare ai ragazzi l’importanza del dialogo in famiglia, dell’ascolto e del confronto. Idi un, di qualcosa che non va, vanno colti prima che sia troppo tardi”., unico sopravvissuto alla strage familiare dia settembre tornerà nelle scuole per incontrare adolescenti, raccontare la sua esperienza e dialogare con loro. La notte fra il 3 e il 4 maggio 2022 suo, l’interior designer Alessandroche ora sta scontando una condanna definitiva all’ergastolo, ha ucciso a colpi di martello la moglie, Stefania Pivetta, e la figlia 16enne Giulia, nella villetta di famiglia nel Varesotto. Si è accanito anche contro, e lo ha ridotto in fin di vita.