Lutto nel calcio | morto a 39 anni Sol Bamba ex difensore del Palermo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 2 settembre 2024)nel mondo delper l’improvvisa scomparsa di Sol. A soli 39il calciatore è deceduto a seguito di un malore prima di una gara. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo sportivo calcistico. Il mondo delè inper la scomparsa di Sol, exivoriano che ha militato in squadre prestigiose come, Paris Saint-Germain e Cardiff City. Solimprovvisamente all’età di 39a causa di un malore che lo ha colpito prima di una gara. La notizia ha scosso profondamente il mondo sportivo, lasciando un vuoto tra tifosi, colleghi e amici. Sol, foto Ansa – VelvetMagUna carriera tra grandi club, nato il 13 gennaio 1985 ad Ivry-sur-Seine in Francia, ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Paris Saint-Germain.