Lutto choc a Dawson’s Creek l’attore è morto improvvisamente Il ricordo di tutto il cast

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024)nel mondo della televisione per la scomparsa delnoto per il suo ruolo nella famosa serie tv, andata in onda per sei stagioni, dal 1998 al 2003, con Katie Holmes , Michelle Williams, James Van Der Beek e Joshua Jackson. La sorella del, 51 anni, ha confermato la sua morte. “Con il cuore spezzato per la perdita del mio fratello minore”, ha scritto su Instagram il 31 agosto, “e sapendo che finalmente è in pace”. Dopo essersi laureato in teatro alla Yale University,51enne ha lavorato in diverse serie televisive, tra cui ‘The West Wing’, ‘Star Trek: Voyager’, ‘Stargate SG-1’ e ‘The Jamie Foxx Show’.