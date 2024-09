Lutto a Cautano | si è spento l’ex sindaco Antonio Orlacchio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn giorno triste per la comunità di, che piange la scomparsa del Dott., exdel paese.è venuto a mancare all’età di 77 anni oggi, lunedì 2 settembre 2024, a Benevento, circondato dall’affetto dei suoi cari. Figura di spicco della vita politica locale,ha ricoperto la carica didal 2009 al 2014 acon dedizione e impegno, guadagnandosi il rispetto e la stima dei suoi concittadini. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità che tanto lo aveva apprezzato per la sua dedizione al bene comune. Dal 2001è stato anche Segretario Comunale del Comune di Benevento per circa 10 anni. L’uomo lascia la moglie Rosanna Di Rubbo e i figli Valentina e Dario, che in questo momento di dolore si stringono intorno alla memoria del loro caro.