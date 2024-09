L’Ascesa dell’Ultradestra in Turingia | Un Risultato Storico

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Le implicazioni della politica tedesca e la vittoria storica del partito di estrema destra Laha visto un cambiamento politico senza precedenti con la vittoria storica del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) nelle elezioni regionali. Questosegna una pietra miliare per l’ultradestra tedesca, che conquista per la prima volta il primo posto in un Land, sotto la guida del controverso Bjoern Hoecke. Hoecke, noto per le sue posizioni radicali e già oggetto di sorveglianza da parte dei servizi di intelligence, ha visto il suo partito prevalere con un 33,2% dei voti, un significativo incremento rispetto alle elezioni precedenti.