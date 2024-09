La stanza accanto recensione del film di Pedro Almodóvar | esorcizzare la morte con la bellezza

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 2 settembre 2024) Con La(The Room Next Door)torna ala(e la fine del mondo) grazie a due interpreti d'eccezione: Julianne Moore e Tilda Swinton, amiche il cui rapporto viene messo alla prova da una malattia terminale.sta pensando molto alla. Quest'anno compie 75 anni e da almeno dieci, nei suoi, si sta concentrando sull'eredità che ognuno di noi lascia. Pensiamo al bellissimo Dolor y gloria (2019), vero e proprio testamento spirituale e uno dei suoi migliori lavori, in cui Antonio Banderas gli fa da alter ego. Nelle ultime opere è poi centrale il rapporto tra genitori e figli, con delle costanti: una relazione conflittuale con la madre e l'assenza del padre. È così in Julieta (2016), Madres paralelas (2021) e anche in La(The Room Next Door), in concorso a