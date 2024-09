Juventus Roma Napoli e qualche errore di prospettiva

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dopo applausi, lodi, inni alla gioia calcistica bella e vincente, ladi Thiago Motta finalmente ha centrato davvero la partita perfetta, almeno per Gianni Brera: zero a zero contro la tanto criticatissimadi Daniele De Rossi. Belle triangolazioni senza gol, difese che sbandano e attaccanti che non la mettono dentro, dribbling ed errori. Discorso valido per entrambe le squadre. Con i giallorossi che però si sono fatti preferire. Laaveva raccolto sei punti e fatto sei gol contro Como e Hellas Verona. Aveva giocato in modo oltremodo piacevole ma contro due squadre da bassa o medio-bassa classifica, entrambe alla ricerca del miglior modo possibile di stare in campo. Laha ridimensionato un po’ i facili entusiasmi agostani. Ocio però a non pensare che i bianconeri siano un abbaglio estivo o soltanto una schiacciasassi per provinciali. Tutt’altro.