Il Pil sale dello 02% nel terzo trimestre | bene o male per l’Italia?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembre 2024 – Il Pil (Prodotto interno lordo) è cresciuto0,2% nel secondodel 2024 rispetto ai primi tre mesi dell’anno.? Sicuramente meglio dell’anno scorso, ma altrettanto sicuramenterispetto alle previsioni di crescita complessive. Il Pil è infatti il dato di sintesi utilizzato per misurare la ricchezza del Paese ed influisce anche sulle politiche economiche (in relazione anche ai parametri del Patto di stabilità europeo). Nel secondodel 2024 il prodotto interno lordo (Pil) è cresciuto0,2% rispetto alprecedente e0,9% nei confronti del secondodel 2023. La crescita congiunturale (sulprecedente) del Pil diffusa il 30 luglio 2024 era stata anch'essa0,2%, così come la crescita tendenziale (rispetto allo stessodell’anno precedente) era stata0,9%.