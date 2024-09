Il figlio di Bossetti contattato per fare il Grande Fratello? È una balla colossale Cosa ha detto Fabrizio Corona e cosa sappiamo ora

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Le parole dihanno fatto il giro di siti e social (eccole qui) :“Ildi Massimoè stato tartassato per sei mesi da Mediaset per partecipare ale gli hanno offerto una cifra esorbitante. Lui ha rifiutato. Chapeau. È un grandissimo segno di valore. Avrebbe fatto scalpore per il suo cognome”, ha dichiarato l’ex re dei paparazzi in una puntata del podcast “Gurulandia“. Una notizia che ha fatto saltare molti dalla sedia. Abituati alle esagerazioni dell’ex re dei paparazzi, ecco la considerazione subito fatta da molti: aver offerto “una cifra esorbitante” per inserire nel cast del reality di punta del Biscione ildi quello che per la legge italiane è l’assassino di Yara Gambirasio sarebbe uno scandalo non di poco conto. “E’ una“, ripetono le diverse fonti contattate da FqMagazine.