Il dato più alto dai tempi di Garibaldi | Meloni da Del Debbio la stoccata con cui spiana i gufi

(Di lunedì 2 settembre 2024) Durante le ferie di agosto "qualcuno sperava fossi sparita ma non sono mai sparita. Sono stata sempre totalmente reperibile ed è fastidioso che per fare polemica in ogni modo si faccia procurato allarme sulla presunta sparizione del presidente del Consiglio". Comincia così l'intervista di Giorgiaa "4 di sera", il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del. Il premier commenta anche i dati Istat che di fatto certificano la crescita dell'Italia con la quinta marcia rispetto ai competitor europei: "Cresciamo più di Francia e Germania". Poi spazio anche all'analisi dei dati sull'occupazione: "Siamo abituati a un'Italia che era sempre fanalino di coda nelle classifiche europee e macroeconomiche, ora l'Italia cresce più della Francia e della Germania. Ora abbiamo il tasso di occupati piùda quandoha unificato l'Italia.