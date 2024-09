Godetevi il panorama Cecilia Rodriguez | la foto hot virale sui social | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Unaprovocatoria con un messaggio quanto meno mainstream. Non sui livelli delle adolescenti con le frasi di Charles Bukowski, ma poco ci manca.ha terminato le proprie vacanze estive. E da buona influencer che si rispetti, ha postato il consueto dump sul suo profilo Instagram. Un carosello in cui racconta ai propri fan come, dove e con chi ha trascorso la sua estate. Uno stratagemma per conservare preziosi ricordi e, soprattutto, per attirare ancora più seguito sulla sua persona. "Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh è vero, ho i miei tempi - ha scrittonella descrizione al carosello postato su Instagram -, ma sto imparando più che mai a rispettare me stessa, i miei tempi soprattutto. Non voglio più correre se non è necessario dietro a questo mondo ferenetico.