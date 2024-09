Gli scrocconi del supplied Selvaggia Lucarelli affonda Melissa Satta | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 2 settembre 2024)torna a criticare? Come sappiamo, la giornalista sta combattendo una crociata contro gli influencer che tentato di occultare le proprie collaborazioni sui social. Ora nel mirino dellac’è, che qualche settimana fa era già finita nella rete della giornalista. Tuttavia, ovviamente, non è certo l’unica: di recente, infatti, si è parlato delle inchieste disu Elisa D’Opsina, su Chiara Ferragni, su Fedez e molti altri personaggi noti che lavorano anche grazie al web. Maha fatto? Lo scorso luglio,ha evidenziato che l’attuale fidanzata di Carlo Beretta abbia cercato di occultare la scritta “” durante una gita in barca, cercando di non far capire, quindi, che non stesse pagando per i servizi ricevuti in quell’occasione.