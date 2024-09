Crisi Irccs Santa Lucia | sciopero dei lavoratori il 12 settembre

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Idella Fondazioneannunciano una serie di scioperi se non arriveranno risposte dal tavolo ministeriale del 4. Idell’di Roma hanno annunciato una giornata diper il 12, la prima di una serie di mobilitazioni. La decisione arriva in seguito all’assenza di risposte risolutive da parte delle istituzioni, nonostante il tavolo ministeriale convocato per il 4. In una nota congiunta, i segretari regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl di Roma e Lazio – Giancarlo Cenciarelli, Giancarlo Cosentino e Sandro Bernardini – hanno formalizzato la comunicazione delloalle istituzioni e all’azienda. La mobilitazione, spiegano, è mirata a difendere un’eccellenza sanitaria pubblica che rischia di essere compromessa da una cattiva gestione e dalla prospettiva di una svendita della struttura.