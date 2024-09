Card Dedicata a te in distribuzione dal 9 settembre 13 milioni di famiglie riceveranno l’aiuto per comprare beni di prima necessità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Prenderà il via lunedì 9ladella nuova cartaa Te, aiuto per l’acquisto di alimentari di, carburanti e abbonamenti ai trasporti che il governo Meloni ha deciso di rifinanziare aumentandone il valore a 500 euro a nucleo familiare. La nuova edizione era stata presentata dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a due giorni dalle elezioni europee, attirando le critiche delle opposizioni che hanno parlato di mancia pre-elettorale. Sono 1.330.000 i nuclei familiari, con reddito Isee inferiore a 15.000 euro, che potranno ritirare la carta all’ufficio postale dopo aver ricevuto la comunicazione dal Comune di residenza. Per i possessori della carta che abbiano i requisiti anche nel 2024, l’importo di 500 euro si ricaricherà automaticamente.