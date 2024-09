Calendario US Open 2024 oggi 2 settembre | orari partite ordine di gioco tv programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ottava giornata dello USche vedrà proseguire gli ottavi di finale dei singolari maschili e femminili, con due presenze italiane, ossia le principali speranze per i sogni di gloria: Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Jannik Sinner illuminerà la notte americana affrontando Tommy Paul sull’Arthur Ashe Stadium: sarà una partita interessante, con lo statunitense che ha caratteristiche interessanti, non dà molto ritmo, è bravo ad aggredire e a prendersi i punti nei pressi della rete e può creare qualche grattacapo all’azzurro con la sua varietà. Match che sarà preceduto da Swiatek-Samsonova, mentre in diurna Borges-Medvedev e Shnaider-Pegula. Jasmine Paolini invece aprirà ilsul Louis Armstrong Stadium nel match molto bello e affascinante contro Karolina Muchova tra due giocatrici con unaggressivo e talentuoso.