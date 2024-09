Caldo e bel tempo iniziano a vacillare | temperature in calo e qualche pioggia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’alta pressione che ha portatostabile einizia ad indebolirsi a causa di infiltrazioni di aria più umida in quota, ma in un contesto di clima ancora estivo. Verso metà settimana probabile aumento dell’instabilità atmosferica per una perturbazione dalla Francia, ma con effetti ancora da valutare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 2 settembre 2024Previsto: In mattinata nuvolosità alternata aschiarita, con possibili rovesci sparsi su Prealpi e settori occidentali. Tra pomeriggio e sera cielo parzialmente nuvoloso; rovesci sparsi in formazione sui rilievi con locali sconfinamenti sulla pianura centro-orientale entro sera.: Minime in lieve(18/21°C), massime in(29/32°C).