Calcio | Dossena ' mi candido a presidenza Lega B per portare contributo idee e progetti' **

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Se sono candidato ufficialmente alladellacalcio di Serie B? Sì, ho mandato la Pec. Spero che oltre a me ce ne siano altri di atleti, di calciatori. La mia candidatura non è di rottura, ma nasce da un po' e poi quando vedi le Olimpiadi e le Paralimpiadi con un presidente della Repubblica che testimonia il grande rispetto verso gli atleti normodotati e paralimpici, allora bisogna che anche la nostra comunità si metta in testa diil propriodi, di esperienza, di know-how, di conoscenze, perché noi siamo una biblioteca enorme e possiamo veramente contribuire a migliorare, a cambiare, a preparare". Lo ha detto l'ex calciatore azzurro, campione del mondo del 1982, Beppe, all'Adnkronos, dopo aver presentato la sua candidatura alladellacalcio di Serie B.