Bonus spesa 500 euro | tutto ciò che c’è da sapere

(Di lunedì 2 settembre 2024) A partire dal 1° settembre 2024, è disponibile in Italia il nuovoda 500destinato alle famiglie con reddito basso. Questo aiuto economico, erogato tramite la Social Card “Dedicata a te”, mira a supportare i nuclei familiari in difficoltà economica, permettendo loro di coprire parte delle spese quotidiane, inclusi gli acquisti alimentari e, in alcuni casi, il carburante., foto Ansa – VelvetMagChi può beneficiare del? Ilda 500è rivolto alle famiglie italiane che si trovano in condizioni economiche svantaggiate. Per poter beneficiare della Social Card “Dedicata a te”, è necessario soddisfare una serie di requisiti. In primo luogo, il nucleo familiare deve avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 15.000