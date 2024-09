Annunciato il nuovo capitolo di Atelier Yumia | The Alchemist of Memories & the Envisioned Land

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 2 settembre 2024) Oggi Koei Tecmo e lo studio di sviluppo Gust sono orgogliosi di presentare l’ultimodella serie, amatissima dai fan,: Theof; the. Per celebrare l’annuncio, è stato pubblicato un trailer ricco di azione, che offre ai fan un primo assaggio della storia, dei personaggi e del gameplay che li attendono in questa nuova magica avventura JRPG. È stato inoltre svelato lo splendido artwork principale, realizzato dall’amato artista Benitama, che offre ai giocatori un’idea dell’atmosfera del gioco in arrivo.: Theof; thesarà disponibile il 21 marzo 2025 per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC e, per la prima volta nella storia del franchise, Xbox Series XS e Xbox One.