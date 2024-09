A fuoco le colline spezzine Paura per due incendi L’ipotesi della pista dolosa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Due colonne di fumo si sono alzate a pochi minuti di distanza nella collina spezzina rendendosi visibili fino alla Val di Magra. Una semplice combinazione provocata dalla autocombustione di un fine estate torrido? Il timore invece che possa esserci la mano dell’uomo nei roghi, tenendo contozona impervia soprattutto del primo rogo, non è comunque da scartare. I vigili delche hanno lavorato per tante ore valuteranno ogni aspetto. Una domenica davvero intensa per i soccorsi scattati prima dalla zona di Pietralba nel Comune di Arcola sino a Pitelli nello spezzino intorno alle 13 alle quali hanno fatto seguito a avvisaglie a metà pomeriggio.