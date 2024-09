WWE | Victoria ha firmato un contratto da leggenda lo ha annunciato emozionata su X

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 1 settembre 2024) Lisa Marie Varon, conosciuta comenei suoi trascorsi in WWE ha rivestito un ruolo importante nella divisione femminile ad inizio del nuovo millennio, quasi 10 anni e due titoli femminili prima di passare in TNA dove ha poi conquistato il Knockouts Title per cinque volte combattendo con il nome di Tara. L’ultima apparizione su un ring WWE risale alla Royal Rumble femminile del 2021, ma la notizia di ieri data dalla stessaè che haunda, ora chiamati “nostalgico” con la compagnia. Ciò non significa che rivedremo la 52enne su un ring a breve, ma l’accordo ha risvolti più commerciali, tra video e merchandising come una action figure a lei dedicata.