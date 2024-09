WWE | Spiegato il motivo riguardo l’orario d’inizio anticipato di Bad Blood

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 1 settembre 2024) La WWE si appresta a riportare alla luce il PLE Badper la prima volta dal 2004. Lo show si svolgerà alla State Arena di Atlanta (GA) Sabato 5 Ottobre, in un orario diverso dal solito per quanto riguarda i PLE sul suolo americano. L’evento inizierà infatti alle 6pm EST/3pm PST, cioè la mezzanotte italiana. PWInsider ha provato a fornire una spiegazionead un inizio così, visto che gli show in terra americana iniziano all’1 (ora italiana). Risulterebbe che lo spostamento di orario sia stato fatto per la messa in onda durante la stessa serata, ma alle 10pm EST/7pm EST (le 4 italiane), di UFC 307 che si svolgerà a Salt Lake City (UT). Entrambe le compagnie sono gestite dalla TKO Group, che si assicurerebbe così di non mandarle in contrasto e avere dei dati d’ascolto migliori.