Vimercate travolto dalla sua auto | muore uomo di 60 anni

(Di domenica 1 settembre 2024)(Monza Brianza), 1 Settembre 2024 - Un sessantenne diè morto dopo essere stato investitosua stessache doveva parcheggiare nel garage della sua abitazione. È accaduto alle 12.30 in viale Iginio Rota a. Secondo una prima ricostruzione del tragico incidente, l'aveva lasciato la sua jeep sulla rampa che portava al garage quando la vettura si è messa in moto da sola e l'hain pieno. Le indagini dovranno accertare se la jeep fosse stata lasciata in folle oppure si è verificato un malfunzionamento del sistema frenante. A dare l’allarme la moglie del sessantenne, che ha assistito inerme all'investimento. Sul posto sono arrivate un’medica e un'ambulanza inviate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.