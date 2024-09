Usa solo una cosa mette d’accordo Harris e Trump | i dazi doganali E non è una buona notizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) A distanza di due mesi dalle elezioni presidenziali negli Usa, si stanno accendendo i riflettori sulle politiche economiche dei due candidati. Per certi aspetti c’è poco di nuovo.rilancia le politiche progressiste: estendere l’Obamacare sulla sanità pubblica, introdurre nuovi interventi fiscali per i redditi medio bassi, linea dura sulla difesa dell’ambiente.persegue quelle anarco-conservatrici: conferma dei tagli fiscali per le imprese, riduzione delle tasse per i ricchi, una più ampia deregolamentazione che smantelli ogni politica ambientale e così via. Il solco tra le due sponde della politica americana non potrebbe essere più netto e ampio. L’unico elemento di novità sul piano economico che li accomuna è la nuova attenzione per i, sia a sinistra che a destra.