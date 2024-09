Tragedia in montagna | muore il direttore di Audi Italia Fabrizio Longo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024)a 3mila metri di altezza., 62 anni, originario di Rimini (ma da tempo vive tra Lombardia e Veneto),della divisione, è morto dopo essere caduto nel vuoto per circa 200 metri mentre stava affrontando, in solitaria, la via ferrata che porta fino alla vetta di cima Payer, in Trentino. Nonostante fosse un alpinista esperto e prudente, qualcosa è andato tragicamente storto, e un volo di circa 200 metri non gli ha lasciato scampo. L’allarme è stato dato da un altro alpinista che ha assistito alla caduta, ma quando i soccorsi sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.