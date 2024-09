Traffico Roma del 01-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 1 settembre 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione situazione tranquilla per ora sulle strade della capitale si transita regolarmente anche sul Raccordo Anulare e sulle solari fuori raccordo troviamo un rallentamenti perintenso sulla A1Napoli tra l’uscita a Ceprano e Ferentino in direzione diEd ora in città all’Euro in occasione dello svolgimento delle mostrine del IX Municipio chiusa viale della Civiltà del Lavoro fino alla mezzanotte tra piazzale adenauer e il quadrato della Concordia bene per il momento è tutto grazie per l’ascolto e a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ