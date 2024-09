The Family 2 le trame dei primi 5 episodi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 1 settembre 2024) The2, ep.1 Qualcuno diffonde su internet il video delle telecamere di sorveglianza in cui si vede Devin che spara a Cihan e la famiglia Soykan finisce nella bufera. Devin decide di ricominciare da zero, pianifica il divorzio e raggiunge Smirne, ma viene raggiunta da Aslan. Hulya trama un piano con Ilkay per convincere la nuora a trasferirsi in Inghilterra. The2, ep.2 Aslan tenta di convincere Devin a tornare a Istanbul con lui. Durante un loro dialogo, trovano una bambina in lacrime, di nome Hülya. La bambina è fuggita dal matrimonio del fratello e Devin e Aslan decidono di riaccompagnarla dalla sua famiglia. The2, ep.3 Aslan cerca in tutti i modi di riavvicinarsi a Devin, ma così facendo scopre non solo che sua moglie sta per trasferirsi in Inghilterra, ma anche che questo trasferimento è stato ideato da Hulya.