Tempesta d' amore trame dal 2 al 6 settembre 2024 | Erik si mette nei guai

(Di domenica 1 settembre 2024)d'tornerà in onda lunedì 2dopo la pausa estiva e leal 6annunciano subito importanti novità. Innanzitutto, Eleni si dirà disposta a tornare a lavorare nell'azienda di famiglia, ma obbligherà Markus a recuperare il suo rapporto con Noah. L'imprenditore accetterà le condizioni della figlia e si riavvicinerà al giovane, ma i due si ritroveranno presto di nuovo in conflitto. Intanto, Yvonne decanterà le doti dicon Ulrike, ma la sua iniziativa si ritorcerà contro di lei in quanto la donna cercherà di far avvicinare Vogt alla Klee, mentre Werner noterà che Leander trascorre molto tempo con Alfons e ne sarà geloso. Alexandra, invece, stilerà i documenti per la separazione da Markus, il quale sarà disposto a cederle tutte le azioni del Fürstenhof e ad assecondare tutte le sue richieste.