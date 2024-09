Serie C 2024 2025 | Picerno show anche in trasferta Trapani ko 3-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Dopo la grande vittoria per 4-1 in casa contro l’Avellino, altra grande partita del, che domina in casa dele vince con un netto 3-0. Al Provinciale di Erice è protagonista il 35enne Pasquale Maiorino, che mette a segno una doppietta andando a segno prima al 21? e poi al 49? decidendo le sorti dell’incontro. Il gol del 3-0 porta la firma di Emilio Volpicelli che, dopo la doppietta all’esordio da subentrato con l’Avellino, segna ancora entrando dalla panchina al 64?.che vola a punteggio pieno in testa alla classifica. Un punto in due partite per ilinko 3-0 SportFace.