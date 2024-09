Sei ostaggi israeliani trovati morti a Rafah | brutalmente assassinati da Hamas

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024) Nelle ultime ore, l’IDF (Israel Defense Forces) ha recuperato i corpi di seiin un tunnel situato a, nella Striscia di Gaza. Tra le vittime, due donne e quattro uomini, figura anche Hersh Goldberg-Polin, un giovane israelo-americano. Secondo quanto riportato dal portavoce dell’esercito israeliano, Daniel Hagari, i seisono stati “” dai militanti dipoco prima dell’arrivo delle truppe israeliane. La notizia è stata diffusa dal Times of Israel. Le circostanze del ritrovamento Durante una conferenza stampa, Hagari ha dichiarato che i corpi deglisono statidurante i combattimenti a, in un tunnel situato a circa un chilometro di distanza da quello dove, pochi giorni fa, è stato tratto in salvo Farhan al-Qadi.