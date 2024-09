Porta sfondata all’ora di pranzo Mi sento in balìa dei delinquenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Fano, 1 settembre 2024 – “Ho paura: sono in balia dei ladri, servono telecamere di sorveglianza e più controlli”. Lo dice Maria Gasperi, 84 anni, la donna residente in via Rainerio, centro storico, alla quale le ladre hanno sfondato la, mercoledìdi, ma che sono stati messi in fuga dalle sirene del sistema di allarme e dall’intervento di una pattuglia dell’istituto di vigilanza Vigilar. La signora Maria racconta dello spavento subito, mentre era impegnata nelle faccende domestiche: “Mi sono accorta che c’era qualcosa che non andava, sentendo strani rumori alla, ma ho avuto la conferma quando è scattato l’allarme. A quel punto mi sono trovata faccia a faccia con le due ladre e sono rimasta impietrita, ricordando di altri furti perpetrati qui vicino. Poi le due donne si sono dileguate prendendo le scale dell’androne del condominio”.