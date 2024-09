Ponte San Michele Giallo sulla durata dopo la maxi-spesa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Avrebbe dovuto durare ancora un altro mezzo secolo, invece non reggerà oltre il 2030. Sono serviti a poco due anni e 20 milioni di euro di lavori per riqualificare ilSan, rimasto chiuso tra il 2018 e il 2020 proprio per ristrutturarlo e soprattutto consolidarlo. La denuncia, a scoppio ritardato, della smentita degli annunci della vigilia del massiccio intervento, arriva dai banchi di opposizione di Palazzo Alessandro Tettamanti, dove siedono i consiglieri del gruppo Prospettiva per Merate, tra cui l’ex sindaco Massimo Panzeri. L’ex numero uno di Rfi Maurizio Gentile, in un documento datato 7 gennaio 2018, aveva indicato "una vita nominale di almeno 50 anni", cioè fino al 2050.