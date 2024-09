Pescara-Torres oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Adriatico valevole per la seconda giornata del campionato italiano di. Dopo l’ottima vittoria conquistata nella gara d’esordio sul campo della Ternana, la compagine abruzzese vuole proseguire su questa strada per assicurarsi sin da subito un posto nelle primissime posizione della classifica., come seguire il match Dall’altra parte ci sarà la compagine sarda che, dopo il successo ottenuto una settimana fa, vuole battere anche una delle potenziali rivali nella lotta per la promozioneinB. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 1 settembre alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.