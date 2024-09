Paralimpiadi 2024 Perini conquista il bronzo nel canottaggio PR1 ma viene poi squalificato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 1 settembre 2024) Parigi, 1 settembre– Giacomo, medaglia dinelPR1 alledi Parigiper la presenza di un cellulare a bordo della barca. L’azzurro, terzo nella finale alle spalle del britannico Benjamin Pritchard e dell’ucraino Roman Polianskyi, è stato retrocesso all’ultimo posto dopo il ricorso dell’Australia. Nella sacca a bordo dell’imbarcazione, insieme all’acqua era stato lasciato inavvertitamente anche il telefono cellulare. Il regolamento vieta la presenza di apparecchiature elettroniche che potrebbero essere utilizzate per inviare o ricevere informazioni. La federinternazionale, World Rowing, dal proprio profilo Instagram afferma che “nella finale del PR1 M1X”, “è stato rilevato” che la barca italiana “ha usato strumenti per comunicazione durante la gara in violazione della norma 28 del regolamento.