Paolini-Muchova US Open 2024 | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Gli ottavi di finale del torneo di singolare femminile degli USdi tennis, domani, lunedì 2 settembre, vedranno scendere in campo l’unica azzurra ancora in gara, la numero 5 del seeding, Jasmine, la quale se la vedrà con la ceca Karolina. Il match sarà il primo inalle ore 17.00 italiane e si giocherà sul Louis Armstrong Stadium: si tratta del quarto incrocio tra le due, con i tre incroci precedenti, seppur tutti molto datati, favorevoli alla ceca, la quale finora ha perso un solo set con l’azzurra. La diretta tv di, match degli US, sarà affidata a Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e SuperTennis HD, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiana, questa sarà garantita da OA Sport.