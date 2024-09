Negata analisi del sangue a mia figlia malata ora è ricoverata altrove

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Volterra (Pisa), 1 settembre 2024 – “A Volterra è stataun’dela mia, anzi mi è stato detto che ero ‘ansiosa’. Adesso la bimba è”. Così scatta una nuova polemica legata alla sanità in Valle. Da quanto si apprende la signora in questione ha infatti portato la propriaal nosocomio di Volterra per far visitare lada una decina di giorni, ritrovandosi peròl’assistenza perché “irrispettosa nei confronti di persone che avevano realmente bisogno”, ha scritto su Facebook. “All’ospedale di Volterra - continua lo sfogo - mi è stataun’delper mia. Dopo essere stata seguita da una gentilissima infermiera, mi reco dal pediatra di turno dopo che avevo spiegato in tutte le lingue che mianon stava bene da una decina giorni ed ero sicura che c’era qualcosa che non andava”.