Monza le pagelle di CM | Maldini un gioiello e mezzo Gagliardini e una disattenzione fatale|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 1 settembre 2024) 2024-09-01 20:36:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Turati 7: novanta minuti al limite dell’inoperosità. Il riflesso con cui toglie dalla linea la zuccata di Kean vale un gol, e un punto preziosissimoIzzo 6,5: poche sbavature, ruvido negli interventi. Bella partita senza patemiMari 6,5: la marcatura su Kean in occasione del gol è leggerina. Ma è l’unico neo in una partita quasi perfetta in cui comanda la contraerea brianzolaCarboni 6,5: non esce benissimo sul corner dell’1 a 2. Ma si mette in tasca Colpani, che non si accende mai. Dal 78’ Caldirola SVPedro Pereira 6,5: costretto basso dalla pressione viola, ma quando riesce a mettere palla inè sempre pericoloso, come in occasione del gol del vantaggio. Bondo 6,5: primo tempo così così.