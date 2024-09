LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa sfida gli svizzeri di Alinghi

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e benvenuti nellatestuale della quarta giornata dellaCup. A Barcellona torneranno a duellare le imbarcazioni regine della storica competizione velistica internazionale con i nuovi match race che animeranno il primo pomeriggio catalano. Programma che si aprirà con l'interessantetra INEOS Britannia ed Orient Express Racing Team. Britannici che al momento guidano la classifica con due vittorie su due. A seguire toccherà a. Imbarcazione italiana che non dovrà fallire il match race contro glidi. Per gli elvetici la situazione è delicata essendo fanalino di coda con 0 vittorie e 2 KO.