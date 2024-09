L’analisi Cybersicurezza le nuove leggi e i rischi degli attacchi alla sicurezza informatica

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 1 settembre 2024) Lae l’attualità. Il disastro informatico di CrowdStrike, che ha messo in ginocchio i servizi di mezzo mondo e ha prodotto danni per 15 miliardi di dollari, ha riportato in auge il problema dell’affidabilità dei sistemi informatici che, volenti o nolenti, sono l’infrastruttura di base per ogni attività umana, per lo meno in Occidente. Un ritardo culturale Il ritardo nella presa d’atto di questo dato, particolarmente in Italia, sta creando non pochi problemi nella Pubblica Amministrazione.ANCHE, Mantovano: "Non dobbiamo giocare in difesa. Presto il via libera al ddl" Nel Belpaese è infatti dura a morire una mentalità per cui l’sarebbe un contorno delle attività svolte tramite essa, non il centro del problema.