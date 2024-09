Inter in testa alla pausa Nazionali | un quadro delle prime tre gare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024) L’giungeprima sostadella stagione con il primo posto in classifica a pari merito con Juventus e Torino. 7 punti in classifica e 2 reti subite in tre incontri per i nerazzurri. LA SITUAZIONE – L’arrivaprimarisultando essere in vettaclassifica della Serie A insieme a Torino e Juventus. La squadra meneghina ha totalizzato 7 punti nei primi tre incontri stagionali, non riuscendo a ottenere il bottino pieno solo nella prima sfida contro il Genoa. In quel caso, è arrivato un 2-2 frutto di due errori individuali di Yann Sommer e Yann Bisseck, ma la prestazione complessiva è stata sicuramente positiva. Su queste basi, i nerazzurri hanno rilanciato le proprie ambizioni nei successivi due incontri, mettendo a segno 6 reti e non subendone alcuna da parte del Lecce e dell’Atalanta.