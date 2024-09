Il Pride modello Zan-Schlein non piace ai sindaci di sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 1 settembre 2024) Quando ildiventa la Festa dell'Unità 2.0. È quanto è accaduto a Lignano, in Friuli Venezia Giulia, dove si è cercato di far passare l'evento clou per i diritti in una manifestazione, che poco aveva a che vedere con le solite battaglie contro ogni forma di discriminazione. È più lungo l'elenco degli sgraditi che di coloro potessero esternare il proprio essere. Nella lista nera, anzi rossa, ci sono innanzitutto gli ebrei, che stavolta hanno dovuto addirittura nascondere le bandiere con la Stella di David. «Noi siamo per la Palestina – ha gridato qualche attivista -. Non abbiamo nulla a che vedere con questi assassini». Peccato, però, che a essere etichettati in quel modo pure coloro che hanno sacrificato la propria esistenza affinché, in determinati contesti, come il Medio Oriente, tutti potessero manifestare, in modo libero e incondizionato, il proprio amore.