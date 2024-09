Fiorentina-Monza la carica del Franchi per cercare i primi tre punti Orario formazioni e dove seguirla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Firenze, 1 settembre 2024 – E’ il giorno di. I viola tornano in campo alle 18,30 di oggi pomeriggio, 1 settembre, perla prima vittoria in campionato. La formazione di Palladino, reduce da due pareggi nelle prime due giornate (1-1 a Parma, 0-0 in casa col Venezia), ha archiviato la soffertissima qualificazione in Conference League ottenuta ai rigori contro l’Akademia Puskas e ora punta sull’appoggio delper regalare la prima gioia ai tifosi. Sono soltanto due i precedenti di questo incrocio alin Serie A, con lavincente 2-1 nella scorsa stagione, mentre è finito in parità 1-1 il primo match tra le due nel massimo campionato disputato il 4 gennaio 2023. La gara, con fischio d’inizio alle 18,30, sarà visibile in tv su Dazn.