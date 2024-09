Fiorentina - Monza 2-2 Gosens salva i viola

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 1 settembre 2024) AGI - Una partita divertente quella al Franchi, piena di colpi di scena e col punteggio in bilico fino al triplice fischio finale, ma che non può rendere felici gli allenatori delle due squadre. Il primo tempo è da dimenticare per lacoiche non solo non riescono a produrre una manovra offensiva pericolosa ma che subiscono anche due reti. Sulla prima al 18mo le responsabilità vanno divise fra Biraghi che non marca Djuric, bravo a inserirsi su cross di Pereira da destra, e Terracciano, che scende male sulla conclusione del bosniaco. Sulla seconda, al 32mo, proprio il portiere gigliato si fa sorprendere da un destro da fuori area di Daniel Maldini servito da Kyriakopoulos.