Fabriano Giorgio Farroni a caccia dell’oro olimpico

(Di domenica 1 settembre 2024) Alle paraolimpiadi in corso a Parigi l’atleta fabrianese gareggerà nella cronometro e nella corsa in linea di ciclismo1 settembre 2024 – Si sono avviati a Parigi i Giochi Paralimpici e il fabrianese, 47 anni, è pronto per poter dire la sua partecipando alle gare di ciclismo del 4 settembre nella cronometro e del 7 settembre nella corsa in linea. I suoi precedenti olimpici lo avevano portato sul terzo gradino del podio a Pechino 2008, argento a Londra 2012 e Tokyo 2020. Per lui sarà la sesta olimpiade e nel suo palmares può vantare oltre alle tre medaglie olimpiche citate 9 titoli mondiali ©riproduzione riservata L'articoloproviene da Lo sport della Vallesina.