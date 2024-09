Dadapolis recensione Venezia 81 | l’ode a Napoli raccontata dai suoi artisti

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 1 settembre 2024) La nostradi, il documentario cui hanno partecipato quasi sessantaper raccontare la loro, presentato alla Mostra del Cinema di2024 alle Giornate degli Autori “Confronti”, documentario di Carlo Luglio e Fabio Gargano, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di2024 alle Giornate degli Autori nella Sezione “Confronti”. Nel film (che dura poco più di un’ora) vienela città diattraverso gli occhi di numerosiche operano sul territorio e all’estero, in un caleidoscopio di voci e immagini. Tra questi figurano Lino Musella, Cristina Donadio, James Senese, Peppe Lanzetta, Vale LP, Enzo Moscato, Roberto Colella (La Maschera), THRU Collected, Jorit, Dario Sansone, Nello Daniele, Nero Nelson, Tonino Taiuti, Guelfo Margherita.