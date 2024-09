Caso Durov Viva la libertà di opinione e il free speech | solo se fa comodo ai ceti dominanti?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 1 settembre 2024)ladi, maquella che fa. Chi esprime idee sgradite, giù dalla torre senza troppi complimenti. È questa la regola aurea che pare contraddistinguere la nuova visione del decadente occidente post-democratico e post-liberale, con un ordine di scuderia che prevede che chi tesse le lodi del progressismo in salsa 5.0 sia ben accetto, mentre coloro che non lo fanno devono essere silenziati: siano essi singoli, associazioni, società per azioni o gruppi sociali. In sostanza, fino a quando ti fai portavoce delle tendenze e delle idee, puoi stare tranquillo che il tuo diritto alladi espressione verrà garantito e difeso in tutti i modi, ma i nodi vengono al pettine non appena si manifestano opinioni “non allineate” al pensiero unico.