Bosisio Parini incidente sulla Statale 36 | feriti sei ragazzi

(Di domenica 1 settembre 2024)(Lecco), 1 settembre 2024 – Seisono rimastiin unstradaleMilano – Lecco. Stavano tornando a casa dopo la serata in discoteca. E' successo nel tratto trae lo svincolo di Molteno Nord, in direzione sud, verso Milano, poco dopo le tre e mezza. I sei viaggiavano su due auto diverse: sono un 16enne, una ragazza di 17 anni, due di 19 e duedi 21 e 24 anni. Sono stati soccorsi dai volontari soccorritori della Croce verde die di Lecco Soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Polizia stradale, oltre che i cantonieri di Anas. Per consentire ai soccorritori di intervenire in Sicurezza, la direttrice dellaè stata temporaneamente chiusa al transito.